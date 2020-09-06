РИАМО - 6 сен. В перечень лучших парков Зеленограда вошел парк 40-летия Победы в районе Савелки, Дендропарк в Старом Крюкове, сквер «Флейта» в третьем микрорайоне Зеленограда и другие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Зеленоград — один из самых зеленых округов столицы. Он уступает по масштабам природных территорий только Восточному административному округу и ТиНАО. Неудивительно, что здесь можно найти немало уютных парков и скверов. Многие из них были созданы или благоустроены благодаря программе «Мой район», — говорится в сообщении.

Одним из лучших скверов города считается сквер на месте заброшенных территорий у Нижнего Каменского пруда в Крюкове, который в 2019 году благоустроили. Центром притяжения в нем стал скейт-парк с чашей сложной конфигурации для опытных спортсменов и небольшими горками и трамплинами для начинающих райдеров.

Одной из лучших прогулочных зон считается появившаяся в 2019 году пешеходная зона на Центральном проспекте, которая проходит по территории трех районов: Савелок, Старого Крюкова и Матушкина. Там высадили новые газоны, цветники и липы, которые образовали зеленый коридор длиной около 800 метров.

Также жителям и гостям города будет приятно пройтись по зоне отдыха «Зеленый бор» у заводского пруда в 23-м микрорайоне Крюкова, в парке у корпуса 1007 в районе Силино и побывать на бульваре в 16-м микрорайоне, где 2019 году открылось уникальное пространство — фестивальная площадка «Легенды Крыма».