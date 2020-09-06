РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 сен. В турнире по пляжному волейболу на Малаховском озере подмосковных Люберец приняли участие свыше 50 команд, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Пятого сентября Люберцы отметили свое 397-летие. В рамках празднования прошли разнообразные мероприятия.

«На шести стадионах города и поселений состоялись соревнования по футболу, волейболу, стритболу, турниры по армрестлингу, теннису и шахматам, а также выполнение нормативов ГТО. Ярким событием стал турнир по пляжному волейболу на Малаховском озере, в котором приняли участие порядка 50 команд из Подмосковья, Москвы и Тулы»,- говорится в сообщении.

Множество мероприятий прошло в парках и скверах. Концертные программы представили духовые оркестры и джазовые коллективы, работали аттракционы и карусели. Жители могли принять участие в мастер-классах и в разнообразных играх.

Все мероприятия организовали с максимальным соблюдением мер безопасности. В местах народных гуляний и спортивных мероприятий разместили точки с дезинфицирующими растворами, постоянно проводили обработку инвентаря, аттракционов, скамеек.