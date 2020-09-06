РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 сен. Для жителей городского округа Котельники в сентябре изменятся сроки выпуска единых платежных документов, их доставят позже обычного, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«МособлЕИРЦ уведомляет клиентов о смещении сроков выпуска платежных документов в сентябре. Жители Котельников получат платежные документы с начислениями за август чуть позже привычных сроков – до 10 сентября», - говорится в сообщении.

Рекомендованные сроки передачи показаний приборов учета и оплаты ЖКУ сдвигаются на 25 сентября. Пени за оплату коммунальных услуг после 10 сентября начислять не будут.

«Квитанции за сентябрь будут сформированы и доставлены в обычном режиме», - заключается в материале.