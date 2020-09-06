РИАМО - 6 сен. Директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова обратилась в Facebook с открытым письмом ко всем пользователям с просьбой помочь уникальному учреждению, которое оказалась на грани закрытия из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса.

По ее словам, музей не принимал посетителей с марта по середину июня, а в данный момент число гостей строго ограничено.

«В настоящее время у нас нет финансовых средств на содержание музея: оплату арендной платы, проведение реставрационных работ здания — памятника истории и культуры XVII века, выплату зарплаты сотрудникам, покупку новых предметов для фонда музея», — написала Потапова.

Она добавила, что с 2004 года музей существует исключительно за счет доходов от своей культурно-образовательной деятельности.

За 40 лет сотрудники музея собрали уникальную коллекцию осветительных приборов. К примеру, в музее хранятся масляные, керосиновые и газовые лампы XVIII-XX веков, подчеркнула она.

«Сегодня музею очень нужна ваша помощь! Будет замечательно, если музей не просто сможет выжить, но станет независимой площадкой, на которой будут проходить конференции, семинары по светотехнике. Любая компания сможет провести презентацию нового проекта или оборудования», — отметила Потапова.

Все желающие помочь сохранить столичный музей, могут связаться с директором по электронной почте potapova_nat@list.ru.

На сайте музея также есть окно «поддержи музей», через которое можно внести любую сумму пожертвования на сохранение музея.