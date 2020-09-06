РИАМО - 6 сен. Врачи Боткинской больницы провели порядка 400 операций по трансплантации органов и тканей с открытия этого направления летом 2018 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Очень важно, что мы оказываем всестороннюю помощь пациентам с терминальной стадией почечной и печеночной недостаточности. У нас эти пациенты проходят обследования, здесь же проводятся необходимые операции перед трансплантацией», — сказал главврач Боткинской больницы, главный хирург столицы Алексей Шабунин.

По его словам, основное преимущество при операциях заключается в том, что можно привлекать для лечения пациентов различных специалистов, так как Боткинская больница является крупнейшим многопрофильным стационаром города.

За два года работы нового направления в Боткинской больнице офтальмологи выполнили 202 операции по пересадке роговицы, гематологи — 40 операций по трансплантации костного мозга, а хирурги — 103 операции по пересадке почки и 49 операций по пересадке печени.

Каждый год врачи Боткинской больницы проводят больше 67 тысяч операций разного профиля, из которых около семи процентов — высокотехнологичные.