РИАМО - 6 сен. В столичной бизнес-конференции «Пилотное тестирование инноваций» 8 сентября примут участие около 100 представителей действующих и потенциальных площадок для тестирования инноваций и 200 субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Конференция позволит наладить прямой диалог по теме пилотирования инноваций между представителями крупного бизнеса, органами исполнительной власти и разработчиками новых технологий. В рамках мероприятия пройдет подписание соглашений о сотрудничестве с новыми площадками для пилотных тестирований с отдельными игроками рынка», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Участники конференции смогут обсудить технологические тренды и обменяться опытом. В программу конференции также вошла выставка, на которой предприниматели смогут представить свои проекты.

Принять участие в бизнес-конференции могут стартапы и технологические компании из любых регионов России, а также международные организации.