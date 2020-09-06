РИАМО - 6 сен. В Солнечногорске на площадке мастерской управления «Сенеж» стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России 2020», в соревнованиях принимают участие конкурсанты из 54 регионов страны, передает корреспондент РИАМО.

В течение двух дней суперфинала участники продемонстрируют свои лидерские качества и поборются в очных оценочных мероприятиях, по результатам которых будут выбраны 100 победителей.

«Открылся долгожданный суперфинал, мы его долго ждали. Переживали, что его в этом году придется отменить. Но нам удалось, соблюдая все требования предосторожности, собрать всех участников. И сейчас у них начинается самое сложное испытание. Мы должны отобрать 100 победителей», - сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило более 233 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Кроме того, в дополнение к основному конкурсу в третьем сезоне были введены отдельные специализации.

«Это был эксперимент, мы считаем, что он удался. Отдельно мы оценивали участников из трех областей - наука и образование, здравоохранение и финансовые технологии. Сегодня лучшие от этих направлений также соревнуются с участниками основного трека», - добавил Комиссаров.

По его словам, пандемия коронавируса внесла корректировки в проведение конкурса. Так, было перенесено начало мероприятия. А все участники допускались только при наличии справок об отсутствии инфекции. Кроме того, по прибытию, все также прошли дополнительные тесты на наличие Covid-19.

Целью конкурса является выявление и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.