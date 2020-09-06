РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 сен. Полицейские подмосковного Подольска раздали горожанам листовки антиэкстремистской направленности в рамках акции «Мы против терроризма!», сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Подольск в целях предупреждения и пресечения экстремистской деятельности провели профилактическую акцию «Мы против терроризма!».

«При оказании государственных услуг сотрудники полиции информировали и раздавали гражданам информационные материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности», — говорится в сообщении.

В ходе бесед полицейские напомнили гражданам о необходимости формирования правильной правовой культуры и воспитании толерантного мировоззрения.