РИАМО - 6 сен. Северный речной вокзал Москвы, открытый после масштабного благоустройства и реконструкции, посетили более 6 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Вчера (5 сентября - ред.) Северный речной вокзал посетили больше 6 тысяч человек! По прогнозам, всего его пассажиропоток за сезон превысит 1,5 миллиона человек», — говорится в сообщении.

Ранее специалисты провели комплексное благоустройство набережной, площади и парка Северного речного вокзала на общей площади 49 гектаров. На набережной также отремонтировали все 17 причалов.

В рамках работ отреставрировано здание вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века. Реставраторам удалось сохранить оригинальные элементы и детали интерьера, а также восстановить по историческим образцам утраченные детали.

Северный речной вокзал может принимать или отправлять до четырех судов единовременно, а в сутки — до 24. Накануне от причала вокзала отчалил первый корабль — теплоход класса люкс «Мустай Карим».

Кроме того, на вокзале уже была сыграна первая свадьба. Примечательно, что жених имеет прямое отношение к восстановлению вокзала: мужчина занимался его реставрацией и благоустройством.