РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 сен. Команда из городского округа Егорьевск стала победителем областного конкурса «Город А», финал которого состоялся в подмосковном Красногорске, сообщила министр культуры Московской области, председатель жюри конкурса Елена Харламова.

«У каждой команды свое лицо, свои идеи. Мы были влюблены во все шесть. Но была одна команда, которая просто «убила наповал» - креативной идеей, ее реализацией, масштабностью, декорациями. Диплом победителя в этом году отправляется в Егорьевск», - сказала Харламова.

Обладателем специального приза стала команда из Луховиц. Приз зрительских симпатий вручили команде из Красногорска.

Министр отметила, что фестиваль-конкурс «Город А» будут и дальше проводить в Подмосковье. Кроме того, планируется сделать его всероссийским.

В 2020 году фестиваль искусств «Город А» провели в Красногорске в третий раз. За звание победителя боролись шесть команд. Кроме того, свой номер вне конкурса представила команда-победитель 2019 года из Дмитрова.

В состав жюри конкурса вошли министр культуры Подмосковья Елена Харламова, зампредседателя Общественной палаты региона, советник руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов, певица, финалист шоу «Голос 4 сезон» Ольга Задонская, ведущий эфира «Ретро-FM» Иван Соловьев, член Общественной палаты РФ, зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, телерадиоведущая Елена Абитаева, телеведущая, член Общественной палаты региона Гузель Камаева.