РИАМО - 6 сен. В Москве на предстоящей неделе прогнозируется похолодание с плюс 25 градусов до плюс 15 градусов, ожидаются дожди, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

Практически всю следующую неделю москвичей ожидает облачная погода. Температура воздуха днем 7 сентября прогнозируется в пределах плюс 21-25 градусов, а уже 9 сентября опустится до плюс 15-20 градусов. В конце рабочей недели, 11 сентября, в городе будет уже плюс 13-18 градусов.

Ночная температура прогнозируется около плюс 14 градусов, а в ночь на 9 сентября понизится до плюс 8 градусов.

Ветер будет дуть южного и западного направления, скорость составит 3-8 метров в секунду.