РИАМО - 6 сен. В Москве подтверждено 620 случаев коронавируса, что является самым низким числом случаев за две недели, сообщает оперштаб столицы.

За две календарные недели среднесуточный темп прироста новых случаев составляет 0,25%. Показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидситуации в городе.

«Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне», — отмечается в сообщении.

Среди новых выявленных случаев 41,3% составляют граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% — от 46 до 65 лет, 10,3% — от 66 до 79 лет, 5,7% — старше 80 лет. Еще 12,2% от общего числа новых случаев — это дети.

Все пациенты и те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 266 357 случаев заболевания, вылечились 221 370 пациентов, скончался 4891 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 СЕНТЯБРЯ

- Самое низкое число случаев коронавируса зафиксировали в Москве за две недели. Среднесуточный темп прироста новых случаев за этот период составил 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 5 195 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 167 больных. В Москве - 620.

- 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4891 человек с Covid-19.

- 963 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 221 370.