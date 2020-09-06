РИАМО - 6 сен. В этом году единственное выступление оркестра в рамках международного фестиваля «Спасская башня» состоится в воскресенье на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ в Подмосковье, сообщается на сайте мероприятия.

«Место проведения прямой трансляции было выбрано не случайно — тема фестиваля в этом году «75 лет — окончание войны». Главный храм Вооруженных Сил РФ построен в честь Воскресения Христова, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте министерства обороны РФ, в концерте примут участие сводный военный оркестр Воздушно-десантных войск, Ансамбль песни и пляски ВДВ и расчет Почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ).

Кульминацией выступления станет вынос на Соборную площадь Главного храма ВС РФ уникального и единственного в мире флага ВДВ площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров.

Ранее в Москве приняли решение об отмене международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который должен был пройти в конце августа — начале сентября.