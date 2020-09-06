РИАМО - 6 сен. Американские ученые установили, что отрезок 47-48 лет является самым несчастливым периодом человеческой жизни, сообщает Газета.ru.

Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований США попросили людей разных возрастов из 132 стран оценить свой уровень удовлетворенностью жизнью.

«По итогам опроса выяснилось, что самый счастливый период приходится на 18-20 лет, потом ситуация ухудшается и достигает своего пика примерно в 47-48 лет», — отмечается в материале.

Примечательно, что у людей в развитых странах кризис возраста наступает в 47 лет, в развивающихся — в 48 лет и два месяца, а в России, Китае и Мексике гораздо раньше — в 43 года.

Состояние уныния длится примерно до 60 лет, после этого рубежа ситуация начинает улучшаться — в 70 лет люди опять чувствуют наибольшее удовольствие от жизни.

По мнению ученых, кризис среднего возраста не зависит от внешних факторов. Это — следствие биохимических процессов в организме. ​​