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Александр Манзюк
В субботу началось двухдневное празднование 873-летия Москвы, в этом году из-за эпидемиологической обстановки городские власти отказались от масштабных гуляний.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Так, отменен фестиваль на Тверской улице. Все мероприятия будут проходить на более чем 40 площадках во всех округах города – на улицах и площадях, на бульварах и в парках.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Между тем, для жителей и гостей столицы приготовили свыше 320 концертных программ. На разных площадках пройдут выступления популярных артистов - Родиона Газманова, Юлии Волковой, Дианы Гурцкой, Клавы Кока, Guf, HammAli&Navai, Artik&Asti, группы «Нервы», «Animal ДжаZ» и многих других.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Гостей ждут масштабные арт-объекты, исторические реконструкции, мастер-классы, выставки, лекции, интеллектуальные игры, концерты и спектакли для всей семьи.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: празднование Дня города в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: празднование Дня города в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: празднование Дня города в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Большие скейт-парки можно посетить в 16-м районе Зеленограда, на пересечении Юровской и Соколово-Мещерской улиц, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Митинская, Городецкая, Святоозерская, Ключевая, Перерва, Профсоюзная и Матвеевская.
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РИАМО
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Александр Манзюк
В них расположены стрит-зоны, всевозможные подкаты, бетонные грани для скольжения и боулы, на которых смогут поупражняться люди с любым уровнем подготовки. Приходить нужно со своими BMX, беговелами, самокатами, роликами и скейтбордами.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Детей на празднике ждут мастер-классы на любой вкус – кулинарные, ремесленные, ботанические, художественные и так далее. Некоторые в увлекательной форме познакомят с разными профессиями.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: празднование Дня города в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: празднование Дня города в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: празднование Дня города в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: празднование Дня города в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: празднование Дня города в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: празднование Дня города в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: празднование Дня города в Москве
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