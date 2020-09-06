РИАМО - 6 сен. На улице Минской в столице мужчина упал с высоты, его экстренно госпитализировали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

По его словам, 5 сентября поступила информация о падении человека с высоты на улице Минская, 10.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции у дома с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружен неработающий мужчина 1989 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у пострадавшего диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб легкого. Его доставили в реанимационное отделение больницы.

По данному факту начата проверка, заключил представитель пресс-службы.