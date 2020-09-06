РИАМО - 6 сен. Более 700 тысяч человек приняли участие в праздновании 873-летия Москвы в минувшую субботу, сообщает «Интерфакс».

«День города проходит в Москве без происшествий», — сообщил агентству информированный источник.

По его словам, в Московской ночной велогонке приняли участие более 2,5 тысяч человек.

Двухдневное празднование 873-летия Москвы в этом году проходит без традиционных масштабных гуляний из-за ситуации с коронавирусом. Мероприятия проводятся в городских парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица прошла самую тяжелую фазу пандемии Covid-19 с наименьшими потерями, а также призвал горожан не расслабляться, ведь «коронавирус никуда не ушел».​​