РИАМО - 6 сен. В список самых уникальных мостов Москвы вошли парящий мост в парке «Зарядье», Живописный мост, Крымский мост, мост Богдана Хмельницкого и Крестовский мост, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В парке «Зарядье» находится единственный в Москве парящий мост. Он был открыт всего три года назад, но уже стал одним из самых известных в столице. По сути, это большая смотровая площадка, возвышающаяся над Москвой-рекой. С нее можно увидеть собор Василия Блаженного, Спасскую башню, колокольню Ивана Великого и торговые ряды», - говорится в сообщении.

Живописный мост возвели 13 лет назад. Он соединяет Новорижское шоссе с проспектом Маршала Жукова. На данный момент он является самым высоким вантовым мостом в Европе. Верхняя точка арки моста больше 100 метров высоту. Под ней находится стеклянная сфера внутри которой по задумке мог быть ресторан или отдел ЗАГСа.

Единственный подвесной мост столицы - Крымский. Он является одним из самых популярных и известных среди туристов и жителей Москвы. С него глазу открываются потрясающие панорамы на Парк Горького, храм Христа Спасителя и Москву-реку.

Еще один популярный и известный мост находится непосредственно в самом Парке Горького. Пешеходный мост Богдана Хмельницкого соединяет район Киевского вокзала с улицей Плющиха и Саввинской набережной. Несколько лет назад на мосту был установлен мировой рекорд по количеству одновременно целующихся пар.

Крестовский мост отличился тем, что по обеим сторонам на нем установлены по два фонтана. Примечательно, что изначально они были декоративными, но пять лет назад их решили запустить. Сам же мост построили в 1937 году на месте путепровода XIX столетия.