РИАМО - 6 сен. За минувшие сутки в столице подтвердили 620 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе выявили 266 357 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

Также за сутки в мегаполисе выздоровели после лечения 963 человека, скончались 13 пациентов. С начала пандемии врачи вылечили 221 370 пациентов, умер 4891 заболевший.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 5195 заболевших, при этом у 22,2% пациентов не выявили клинических проявлений коронавируса. Вылечились 2823 человека, скончался 61 пациент с диагностированным Covid-19.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 025 505 случаев инфекции, выздоровели после коронавируса 840 949 пациентов, умерли 17 820 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» начнутся в столице со следующей недели, они продлятся от двух до шести месяцев.

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Текстовая трансляция

6 СЕНТЯБРЯ

- Самое низкое число случаев коронавируса зафиксировали в Москве за две недели. Среднесуточный темп прироста новых случаев за этот период составил 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 5 195 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 167 больных. В Москве - 620.

- 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4891 человек с Covid-19.

- 963 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 221 370.