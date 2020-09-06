РИАМО - 6 сен. Маргарита Грачева, которой ревнивый супруг отрубил кисти рук в лесу в Серпухове, рассказала подписчикам в Instagram, что вышла замуж еще год назад, но родным и друзьям о свадьбе ничего не сказали, все думали, что церемония пройдет в сентябре этого года.
Ранее жительница подмосковного Серпухова переехала в Санкт-Петербург вместе с сыновьями.
Она уточнила, что ровно год назад расписалась с мужем в обычном ЗАГСе в Санкт-Петербурге. Праздничный день молодожены провели вдвоем.
«Фотографа тоже пришлось обманывать что мы снимаем love story, и все в образе, так как потом идем на свадьбу к друзьям в стиле рустик», — отметила Грачева.
История Маргариты Грачевой, которой ревнивый муж Дмитрий в лесу отрубил топором кисти обеих рук, потрясла общественность в декабре 2017 года. Одну из кистей врачи спасли, вместо второй девушке установили бионический протез. Жертва домашнего насилия научилась жить заново — она ведет популярный блог в Instagram, воспитывает детей и занимается спортом. Также Грачева написала книгу.
Московский областной суд приговорил ревнивого мужа к 14 годам колонии строгого режима. Несмотря на многочисленные апелляции, приговор был оставлен в силе. Сам Грачев неоднократно называл решение суда абсолютно неадекватным.
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