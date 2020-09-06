РИАМО - 6 сен. Маргарита Грачева, которой ревнивый супруг отрубил кисти рук в лесу в Серпухове, рассказала подписчикам в Instagram, что вышла замуж еще год назад, но родным и друзьям о свадьбе ничего не сказали, все думали, что церемония пройдет в сентябре этого года.

Ранее жительница подмосковного Серпухова переехала в Санкт-Петербург вместе с сыновьями.

«Да, мы уже как год официально в браке. Об этом не знал вообще никто ( включая родителей и близких друзей). <…> Они были уверены, что сегодня у нас официальная церемония бракосочетания», — написала Грачева.

Она уточнила, что ровно год назад расписалась с мужем в обычном ЗАГСе в Санкт-Петербурге. Праздничный день молодожены провели вдвоем.

«Фотографа тоже пришлось обманывать что мы снимаем love story, и все в образе, так как потом идем на свадьбу к друзьям в стиле рустик», — отметила Грачева.

История Маргариты Грачевой, которой ревнивый муж Дмитрий в лесу отрубил топором кисти обеих рук, потрясла общественность в декабре 2017 года. Одну из кистей врачи спасли, вместо второй девушке установили бионический протез. Жертва домашнего насилия научилась жить заново — она ведет популярный блог в Instagram, воспитывает детей и занимается спортом. Также Грачева написала книгу.

Московский областной суд приговорил ревнивого мужа к 14 годам колонии строгого режима. Несмотря на многочисленные апелляции, приговор был оставлен в силе. Сам Грачев неоднократно называл решение суда абсолютно неадекватным.