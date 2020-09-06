РИАМО - 6 сен. Дорожная авария произошла на Клязьминской улице в столице, в результате ДТП получили тяжелые травмы два человека, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

«Примерно в 22:50 (5 сентября – ред.) на Клязьминской улице в районе дома 38 водитель BMW допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым пассажирским автобусом», - говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии, по предварительным данным, пассажир и водитель машины BMW получили тяжелые травмы, их доставили в больницу.

По предварительным данным, в автобусе также пострадал пассажир, ему оказали медпомощь.