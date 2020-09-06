РИАМО - 6 сен. В ДТП, которое произошло на Кутузовском проспекте в столице, пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Вчера вечером на Кутузовском проспекте столкнулись пять легковых автомобилей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате дорожной аварии пострадал один человек.

Как уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», ДТП произошло в районе дома 48 по Кутузовскому проспекту.