РИАМО - 6 сен. В столице за сутки скончались 13 пациентов с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.
Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4891 человек с Covid-19.
«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.
В Москве продолжают действовать правила безопасности в рамках борьбы с распространением инфекции. В общественных местах и транспорте нужно обязательно надевать маску и перчатки.
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Текстовая трансляция
6 СЕНТЯБРЯ
- Самое низкое число случаев коронавируса зафиксировали в Москве за две недели. Среднесуточный темп прироста новых случаев за этот период составил 0,25%.
- За сутки в России зарегистрировали 5 195 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 167 больных. В Москве - 620.
- 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4891 человек с Covid-19.
- 963 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 221 370.
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