РИАМО - 6 сен. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 963 пациента, с начала пандемии выздоровели после инфекции свыше 221,3 тысячи человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 963 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 221 370», - сказала Ракова.

Всем, кто выздоровел после инфекции, предлагают сдать плазму крови для лечения больных коронавирусом, а также социальными волонтерами для тех, кто проходит лечение на дому. По данным вопросам можно обратиться на горячую линию: 8 (495) 870-45-16, она работает каждый день с 09:00 до 19:00.

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