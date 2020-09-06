РИАМО - 6 сен. В Москве и Московской области в воскресенье прогнозируется облачная погода, столбики термометров могут подняться до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в столице будет колебаться от плюс 22 до плюс 24 градусов, в Подмосковье - от плюс 19 до плюс 24 градусов. Юго-западный ветер разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня будет порядка 750 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит около 40%.