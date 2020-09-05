РИАМО - 5 сен. От причала столичного Северного речного вокзала в субботу уже отчалил первый корабль, им стал теплоход класса люкс «Мустай Карим», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Теплоход повез своих пассажиров в двухдневный круиз. Корабль является первым судном такого уровня, построенным на верфях РФ за 60 лет. Внутри «Мустай Карим» не уступает пятизвездочным отелям.

«Теплоход ходит на дальних круизных линиях: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Астрахань и Москва — Ростов-на-Дону. Так что, если вы давно хотели отправиться в путешествие, то начать можно прямо с Северного речного вокзала», - говорится в сообщении.

В субботу были открыты для посетителей здания Северного речного вокзала и парк. В рамках работ отремонтировали все 17 причалов. На объекте завершены практически все работы по реставрации.

В комплексном благоустройстве парка, площади и набережной Северного речного вокзала принимали участие 7,5 тысячи человек и 1,5 тысячи единиц техники.