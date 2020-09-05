РИАМО - 5 сен. На полигоне Алабино в Подмосковье прошла финальная эстафета танкового биатлона Армейских международных игр - 2020, в которой сразились экипажи сборных России, Белоруссии, Китая и Азербайджана, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«После преодоления двух кругов трассы танкового биатлона в лидеры выбились Россия и Китай, и основная борьба проходила между ними. Механик-водитель третьего российского экипажа развил на третьем круге предельно высокую скорость, которая стала решающим фактором в победе российских танкистов, финишировавших первыми с результатом 1 час 28 минут 50 секунд», - говорится в сообщении.

Серебряными призерами турнира стали танкисты Китая с результатом 1 час 29 минут 29 секунд. Третье место завоевала сборная Белоруссии, показав время — 1 час 37 минут 48 секунд.

Время сборной Азербайджана, финишировавшей четвертой, составило 1 час 54 минуты 22 секунды.