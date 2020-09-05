РИАМО - 5 сен. Торжественная церемония открытия скульптурной композиции, посвященной 100-летию московского Театра имени Евгения Вахтангова, состоится 14 сентября, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

Авторами памятника стали А.И. Рукавишников, М.В. Обрезков, И.Н. Воскресенский.

«Затем вахтанговцы и гости театра соберутся в зрительном зале основной сцены, где пройдет сбор труппы, посвященный открытию 100-го сезона», - говорится в сообщении.

По традиции на сборе художественный руководитель Римас Туминас и директор Кирилл Крок подведут итоги прошлого сезона и поделятся планами на предстоящий юбилейный сезон.

Частью церемонии станет техническое шоу, демонстрирующее результаты модернизации светового и механического оборудования театра, установленного на основной сцене за последние два года.

15 сентября театр после продолжительного перерыва вновь распахнет двери для зрителей: на основной сцене сыграют спектакль «Царь Эдип» Римаса Туминаса, на новой – «Медею» Михаила Цитриняка, на Симоновской сцене – «Превращение» Йозуа Резинга.

Первой премьерой юбилейного сезона, которая состоится 6 и 7 октября на новой сцене, станет спектакль «Соломенная шляпка» Эжена Лабиша в постановке Михаила Цитриняка.