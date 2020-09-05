РИАМО - 5 сен. Впервые за историю проекта «Музыка в метро» музыканты выступили на крыше станции подземки, концерт посвятили дню рождения столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Концерт прошел на «Улице 1905 года». А на эскалаторах по всему метрополитену можно было услышать песни и поздравления от российских артистов», - говорится в сообщении.

В метро в субботу в честь дня рождения столицы пассажирам раздавали сувениры, всего подарили более 10 тысяч штук сувенирной продукции: тематические карты «Тройка», футболки, блокноты, значки, браслеты и другое.

Кроме того, в переходе станции «Пушкинская» создана тематическая выставку к 873-летию города.