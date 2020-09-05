РИАМО - 5 сен. Специалисты разрабатывают проекты зданий культурных центров в поселении Московский, Кленовское, Михайлово-Ярцевское, Десеновское ТиНАО столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, еще в Троицке планируется реконструировать пустующее здание для последующего размещения там Детской школы искусств.

Завершается строительство культурного центра «Киевский» в поселении Киевский. Он будет оснащен необходимым оборудованием и сможет принимать единовременно более 1 тысячи посетителей.

А на территории административно-делового центра в Коммунарке ведется проектирование межмузейного многофункционального Депозитарно-выставочного комплекса для музеев федерального и городского ведения. Федеральная часть комплекса рассчитана на размещение четырех музеев. Городская часть комплекса рассчитана на размещение фондов 19 музеев Москвы.