РИАМО - 5 сен. В День города на открывшемся после реставрации Северном речном вокзале московский ЗАГС провел торжественную церемонию регистрации брака, пишет «Российская газета».

«День города — традиционно популярный день для регистрации свадьбы. В день открытия обновленного Северного речного вокзала прошла тематическая регистрация брака. После церемонии молодые смогли погулять по обновленному причалу для водного транспорта», — говорится в сообщении.

Жених имеет прямое отношение к восстановлению вокзала: мужчина занимался его реставрацией и благоустройством.

В День города ЗАГС подготовил для столичных молодоженов особые поздравления и акции. Например, помимо марша Мендельсона, пара в день бракосочетания могла послушать гимн Москвы. А еще в десяти отделах ЗАГС можно было сфотографировать всю церемонию и моментально распечатать снимки.

Сделать особенные кадры с символикой Дня города можно было во Дворце бракосочетания №1, Медведковском, Таганском, Шипиловском, Чертановском, Бабушкинском, Измайловском, Зеленоградском, Царицынском, а также Хорошевском отделах ЗАГС —​ там было запланировано провести максимальное количество церемоний бракосочетания.​