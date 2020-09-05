РИАМО - 5 сен. Известная телеведущая и журналистка Александра Ливанская умерла на 65 году жизни после длительной болезни, сообщает Газета.ru.

«Ровно в полдень не стало моей дорогой, любимой мамы. Александра Юрьевна Ливанская ушла после тяжелой болезни. Мы боролись до последнего, но неравную битву с раком мы проиграли», — написал в Facebook ее сын Артемий Симонян.

По его словам, похороны телеведущей состоятся 9 сентября.

Ливанская родилась в Москве в 1956 году. Работала внештатным корреспондентом московской редакции Гостелерадио, потом была корреспондентом программы «Время». Также она вела авторскую программу «Репортаж ни о чем». С января 1998 года была ведущей программы «Здравствуй, мама!» на канале «ТВ Центр».