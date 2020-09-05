РИАМО - 5 сен. В Музее Победы провели специальный показ документально-публицистической киноленты «Covid-19. Уроки идеального шторма», кино посмотрели медицинские и социальные работники, в том числе врачи, которым в 2020 году было присвоено звание Героя Труда РФ, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Показ прошел в рамках кинофорума «Дни военно-исторического кино». Перед началом киносеанса ленту представил создатель фильма Валдис Пельш.

«По задумке авторов, фильм должен стать анализом прошедшей пандемии, на основании которого делаются прогнозы о нашем будущем. В создании киноленты приняли участие биологи, химики, дипломаты, архитекторы, хирурги, педагоги, спортсмены, представители сферы инновационных технологий», — говорится в сообщении.

Герои фильма в своих монологах в кадре высказали разные мнения об эпидемии, с которой столкнулся современный мир. Но несмотря на разницу взглядов, они сошлись в одном: влияние коронавируса сказалось на всех сферах жизни.

Показ «Covid-19. Уроки идеального шторма» стал премьерой ленты в кинотеатре. До этого она демонстрировалась онлайн.

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5 СЕНТЯБРЯ

- Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России:

Сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами

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- Еще 1312 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 220 407.