РИАМО - 6 сен. Первая постановка на сцене Большого театра в Москве в присутствии зрителей после снятия ограничений из-за коронавируса пройдет в воскресенье, сообщается на сайте культурного заведения.

«6, 8, 10 сентября на исторической сцене спектаклем «Дон Карлос» откроется 245 сезон. В главных партиях — Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов», - говорится в сообщении.

Первый балетный спектакль состоится 12 сентября. Он будет показан врачам, которые работали в период пандемии. На сцене театра можно будет увидеть постановку «Дон Кихот».

В 245 сезоне Большой театр планирует представить три балетных и семь оперных премьер. Также планируется провести фестивали, концерты в филармонии, побывать на гастролях в Европе и Аргентине.

В марте этого года в столице были закрыты театры, кино, рестораны, магазины и другие заведения. Это связано с распространением коронавируса. Сейчас почти все ограничения сняты. Однако по-прежнему в общественных местах нужно надевать маски и перчатки.​