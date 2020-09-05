РИАМО - 5 сен. Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова возглавила одну из кафедр Дипломатической академии ведомства, сообщает Газета.ru.

«Мария Захарова возглавила кафедру Международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России», — говорится в сообщении.

Дипломатическая академия российского МИД — один из старейших центров в мире по подготовке дипломатических работников.

Он был основан в 1934 году.

Академия готовит специалистов в области международных отношений, экономики, политологии, юриспруденции и международного права.