РИАМО - 5 сен. Спортсмены из Московской области стали обладателями двух серебряных и бронзовой наград на чемпионате России по гребному слалому, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

С 1 по 7 сентября в городе Окуловка Новгородской области проходит чемпионат России по гребному слалому.

«Первое серебро покорилось байдарочнику Александру Непогодину в одиночном соревновании. Он преодолел дистанцию за 94,13 секунды, уступив 1,82 секунды Сергею Маймистову из Санкт-Петербурга и выиграв 0,42 секунды преимущества у Дмитрия Лабасова из Свердловской области», — говорится в сообщении.

Еще одно серебро завоевано в турнире смешанных пар каноистов. Игорь Михайлов и Валерия Смирнова со временем 124,82 секунды стали вторыми. Выиграла гонку пара Михаил Круглов и Дарья Шайдурова (Санкт-Петербург/Башкортостан) — 120,11 секунды. Роман Малышев и Анастасия Козырева, выступающие за Красноярский край, замкнули тройку призеров — 128,66 секунды.

Кроме того, Михайлов принес еще одно призовое место в копилку команды региона. Он занял третье место в заезде каноистов-одиночников (97,41 секунду) Спортсменн уступил Михаилу Круглову из Санкт-Петербурга (95,08 секунды) и Кириллу Сеткину из Алтая (95,35 секунды).

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что гребцы из Московской области в очередной раз достойно представляют регион на чемпионате России в противостоянии с сильнейшими соперниками из других городов.

«Результат их выступления говорит о том, что их без сомнений можно отнести к числу одних из лучших в стране, однако им еще есть, куда стремиться. Новые старты сезона станут новыми возможностями для них побороться за золотые награды», — добавил министр.