РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 сен. На стадионе «Зоркий» в Красногорске начались выступления финалистов третьего областного конкурса искусств-шоу «Город А», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

За звание лучшего города ведут борьбу команды из подмосковных Долгопрудного, Луховиц, Егорьевска, Волоколамска, Истры, Красногорска. Также вне конкурса выступила команда – победитель конкурса 2019 года «Четыре короны» из Дмитрова. Старт выступлениям финалистов дала министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Я рада, что мы единственный регион в России, который с умом, но смело начал открывать культурные мероприятия, они у нас будут идти до конца сентября. Это наше первое в чистом виде молодежное мероприятие. Поздравляю вас, что оно состоялось. Точно знаю, что оно будет фееричным», - сказала Харламова.

Она пожелала всем командам победы – если не в этом, так в следующем году.

«Просто танцуйте, пойте и делайте все в удовольствие. Будьте свободными, самостоятельными и воплощайте все свои мечты!» - подчеркнула министр.

Она отметила, что конкурс «Город А» в нынешнем году посвящен 75-й годовщине Великой Победы и героям, которые работали в разгар пандемии коронавируса.

Участников конкурса также приветствовала начальник управления информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций Красногорска Елена Шарварко.

«Энергия сегодня на нашем стадионе «Зоркий» просто зашкаливает. Мы всегда рады гостям, талантливой, креативной молодежи», - сказала Шарварко.

В течение дня на стадионе «Зоркий» работали тематические площадки, где участники и гости конкурса могли поучаствовать в мастер-классах, познакомиться с творчеством художников, осмотреть современное вооружение российской армии.

Харламова осмотрела площадки и приняла участие в создании арт-объекта вместе с резидентами центра «АртНах» из поселка Нахабино.