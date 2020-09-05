РИАМО - 5 сен. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал предположительный срок приговора для артиста, по его мнению — это от шести до восьми лет заключения.

Приговор по делу будет оглашен 8 сентября в Пресненском районном суде столицы. Прокурор ранее запросила 11 лет колонии общего режима для артиста.

«От шести до восьми лет колонии общего режима», – ответил Пашаев в интервью телеканалу «Москва 24».

В начале июня джип Grand Cherokee под управлением Ефремова врезался в фургон Lada на Садовом кольце. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

Свою вину артист долгое время не признавал, но на заседании 3 сентября заявил, что признает себя виновным. ​