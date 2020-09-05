РИАМО - 5 сен. Врач-онколог, проктолог Елена Смирнова перечислила симптомы онкозаболевания прямой кишки, при которых нужно немедленно обратиться за медпомощью, сообщает Газета.ru.

Она подчеркнула, что ощутимые признаки онкологического заболевания у человека появляются на запущенной стадии, именно поэтому следует как можно быстрее записаться к врачу.

«Среди симптомов врач выделила повторяющиеся болевые приступы в животе, вздутие в районе брюшной полости, изменение стула и наличие крови или слизи при посещении туалета, а также высокая утомляемость и снижение веса», —​ отмечается в сообщении.

По ее словам, вышеперечисленные симптомы могут быть связаны не только с онкологией, но и с другими заболеваниями, но все же необходимо быть осторожными и сразу выяснять причину данного недуга.​