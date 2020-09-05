РИАМО - 5 сен. Пожарные оперативно оказали помощь мальчику, чьи пальцы застряли в спортивном снаряде на детской площадке в столичном Троицке, сообщил РИАМО в субботу представитель департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

В службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о ребенке, который, играя на площадке, застрял пальцами в детском спортивном снаряде.

«Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Полковника Милиции Курочкина, дом 5. К месту ЧП направили расчет ПСО №308 Пожарно-спасательного центра Москвы», — отмечается в материале.

По прибытии пожарные высвободили пальцы мальчика из конструкции. Помощь медиков ему не потребовалось, ребенок не пострадал.