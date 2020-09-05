РИАМО - 5 сен. На территории новой Москвы каждый месяц вводится в эксплуатацию в среднем по 20 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
«Если перевести этот объем на дома, то получится каждый день по одному-два дома», — уточнил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, в текущем году в ТиНАО введено уже порядка 150 тысяч квадратных метров индивидуального жилья.
Жидкин считает, что у индивидуального жилья в новой Москве есть хорошие перспективы.
«В первом поясе урбанизации ТиНАО, конечно, строятся многоэтажные жилые комплексы. Их доля здесь составляет почти 90%. А уже в Троицком административном округе преобладают дома меньшей этажности», — пояснил он.
Малоэтажное жилое строительство в ТиНАО уже в ближайшей перспективе может составить не менее 25% от общего объема новостроек.
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