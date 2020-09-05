РИАМО - 5 сен. На территории новой Москвы каждый месяц вводится в эксплуатацию в среднем по 20 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Если перевести этот объем на дома, то получится каждый день по одному-два дома», — уточнил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в текущем году в ТиНАО введено уже порядка 150 тысяч квадратных метров индивидуального жилья.

«Новостройки представлены всем спектром жилой недвижимости. Конечно, больше всего строится многоэтажных домов, но помимо них есть средне- и малоэтажное жилое строительство, таунхаусы и коттеджные поселки», — подчеркнул глава департамента.

Жидкин считает, что у индивидуального жилья в новой Москве есть хорошие перспективы.

«В первом поясе урбанизации ТиНАО, конечно, строятся многоэтажные жилые комплексы. Их доля здесь составляет почти 90%. А уже в Троицком административном округе преобладают дома меньшей этажности», — пояснил он.

Малоэтажное жилое строительство в ТиНАО уже в ближайшей перспективе может составить не менее 25% от общего объема новостроек.