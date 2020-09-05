РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 сен. Семь команд примут участие в финале обласного конкурса-шоу «Город А» в подмосковном Красногорске в субботу, сообщил автор и режиссер конкурса Михаил Иванов.

«Всего в Красногорск сегодня (в субботу - ред.) приехали представители 33 муниципальных образований. На поле сегодня за звание лучшего города будут бороться семь городов Московской области», - сообщил Иванов.

Он отметил, что при подготовке к конкурсу возникли сложности из-за пандемии.

«В этом году принимает участие чуть меньше команд, но они яркие. За полгода изоляции все соскучились по сцене», - добавил Иванов.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне конкурс посвящен этой значимой дате.

«Главные темы звучат как «Про героя» и «ГородА побед». Из-за пандемии мы расширили тему, и сегодня все участники будут говорить о героях не только ВОВ, но и современности: волонтерах, медиках. Я смотрел репетиции - каждый номер трогает за сердце», - подчеркнул Иванов.