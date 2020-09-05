РИАМО - 5 сен. Руководитель департамента культуры столицы Алексей Кибовский провел экскурсию для победителей викторины «Электронные проекты Москвы» проекта «Активный гражданин».

Победили столичной викторины получили в подарок по два билета на экскурсии в музеи Москвы со «звездными» гидами.

«Я сегодня для посетителей провожу экскурсию. Дело в том, что в свое время, четверть века назад, два молодых экскурсовода - ваш покорный слуга и Владимир Преснов - тоже работали здесь, в музее, и водили экскурсии. Тогда здесь была совершенно другая экспозиция, не было такого света, таких прекрасных витрин, но музей тогда пользовался большой популярностью», - сказал Кибовский.

По его словам, Преснов сейчас возглавляет музей-панораму «Бородинская битва», он провел экскурсию для победителей викторины утром в субботу.

Кибовский отметил, что сейчас самый подходящий момент для походов по музеям.

«Можно увидеть шедевры без суеты и постоянной круговерти, которая происходит вокруг вас, просто спокойно посмотреть и насладиться предметом искусства», - пояснил глава департамента.

Викторина «Электронные проекты Москвы» проходила в три этапа. В каждом этапе приняли участие более 135 тысяч человек. Темой викторины для пользователей были портал мэра и правительства Москвы (mos.ru), проекты «Узнай Москву», «Музейная Москва онлайн» и Московская электронная школа.

Ответить на все 15 вопросов верно смогли около тысячи человек.