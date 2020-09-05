РИАМО - 5 сен. На YouTube-канале «Московский транспорт» опубликовали видео, на котором показан поезд нового поколения «Москва-2020».

В субботу в столичном электродепо «Митино» представили новейший поезд «Москва-2020». Столичный метрополитен в ближайшие три года планирует закупить более 1,3 тысячи таких вагонов.

В видеоролике показывают, как будет выглядеть новый поезд. Двери в его вагонах станут на 15% шире — 160 сантиметров вместо предыдущих 140 сантиметров, а салон конструируется как единое бесшовное пространство.

Площадь остекления также значительно выросла, а межвагонные переходы увеличили сразу на 57% — до 1,6 метра.

Изменения претерпела и система информирования пассажиров — появились новые информационные дисплеи в консолях под потолком, а интерактивные ЖК-мониторы, встроенные в стены, выросли в размерах на 42%.

Число разъемов USB для зарядки устройств пассажиров увеличили в пять раз: теперь их будет 368 штук на весь состав. Примечательно, что зарядки впервые установят между сиденьями пассажиров — таким образом, зарядить свой мобильный телефон или планшет сможет больше людей.

Отдельное внимание было уделено оформлению салона поезда. Пассажиры проголосовали за смену цветовой гаммы: раньше она была голубой, а теперь «розовое золото». Именно за этот приятный глазу теплый оттенок проголосовали как эксперты, так и пассажиры подземки.

Кабина машиниста стала еще удобнее. Теперь доступ к ней осуществляется с помощью индивидуальной карты, пульт управления стал более эргономичный, а число кнопок управления снизилось почти в два раза.

Для комфортной работы у машиниста теперь есть кресло с подогревом, а также многочленные регулировки по различным параметрам. Кроме того, кабина адаптирована к системе «Антисон» — она контролирует состояние машиниста в ходе движения состава.

Новый поезд «Москва-2020» не просто обновленный состав: по ряду показателей он даже превосходит некоторые иностранные аналоги.

К 2023 году средний возраст вагонов в подземке снизится с 15 до 10 лет. Таким образом, число современных поездов в парке метро превысит 80%.

Как выглядит новый поезд «Москва‑2020»>>