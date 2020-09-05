РИАМО - 5 сен. В Московской области до 6 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за высокой пожарной опасности погоды в городских округах Кашира и Шатура Подмосковье будет действовать до 23:00 6 сентября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Белгородской областей Центрального федерального округа.

На территории Курской и Воронежской областей объявили следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности.

В субботу в Московском регионе прогнозируется облачная погода без осадков. Температура воздуха будет в районе плюс 21 градуса. Ветер будет дуть южного направления.

А 6 сентября прогнозируется облачно и без осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.