РИАМО - 5 сен. Цифровое деловое пространство и издательская платформа «ЛитРес: Самиздат» совместно с писателями-фантастами запустили проект «Москва инноваций-2050», говорится в сообщении пресс-службы Агентства инноваций столицы.

«С 5 сентября все желающие могут «прогуляться» по интерактивной карте столицы и «посетить» самые значимые и любимые горожанами места, переместившись на 30 лет вперед — в 2050 год», — говорится в сообщении.

Рассказы о том, как инновации и технологии изменят столицу, были написаны авторами-фантастами издательской платформы, а также популярными российскими писателями — Ником Перумовым и Олегом Роем. Эссе о Москве будущего представлены в текстовом и аудиоформате на сайте проекта.

Местом действия фантастических рассказов стали 20 достопримечательностей столицы, среди которых Красная площадь, Третьяковская галерея, Новинский бульвар, Патриаршие пруды, здание МГУ, Большой театр и многие другие.