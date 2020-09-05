РИАМО - 5 сен. В столичном метро в субботу в честь дня города раздавали сувениры, всего пассажирам подарили около 10 тысяч штук, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Весь день работники стоек «Живое общение» и инспекторы ГКУ «Организатор перевозок» в Мосметро дарили пассажирам сувениры — тематические «Тройки», футболки, блокноты, значки, браслеты и многое другое», — говорится в сообщении.

Также в переходе станции метро «Пушкинская» организовали на тематическую выставку к 873-летию Москвы.

В субботу в столице начались мероприятия в честь Дня города. Они будут проходить и в воскресенье. Из-за ситуации с коронавирусом в мегаполисе не планируется крупных концертов, гуляний, фейерверков. Основные мероприятия проходят в парках.