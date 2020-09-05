РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 сен. В подмосковных Люберцах объекты ЖКХ готовы к отопительному периоду почти на 99%, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне в здании администрации городского округа Люберцы прошло кустовое совещание по вопросу готовности объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года.

«В Люберцах объекты ЖКХ готовы к ОЗП на 98,7%, а именно: 81 котельная, 283,5 километра тепловых сетей, 30 единиц ВЗУ, 416,1 километра сетей водоснабжения и 384,2 километра сетей водоотведения. На сегодня 96,8% паспортов готовности МКД загружено в систему. Подготовлено запасов топлива - на 96,4%», - сказал заместитель главы городского округа Люберцы Василий Власов.

Он добавил, что по предприятиям Люберец паспорта готовности потребителя будут готовы до 15 сентября, паспорта готовности теплоснабжающих организаций - до 1 ноября, а паспорт готовности муниципального образования – до 15 ноября.