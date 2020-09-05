РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 сен. Финал Московского областного конкурса искусств «Город А» проходит в подмосковном Красногорске в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В этом году конкурс «Город А» проводят в третий раз. На этот раз – как многопрофильный фестиваль. На стадионе «Зоркий» работают тематические площадки. Горожане могут послушать музыку, посмотреть выступления уличных артистов и фокусников и принять участие в концерте оркестра «Картони», где все музыкальные инструменты и даже наряды музыкантов выполнены из картона.

Дети и взрослые могут поучаствовать в творческих и спортивных мастер-классах. Художники устроили выставку своих произведений под открытым небом. На милитари-площадке можно ознакомиться с современным вооружением российской армии.

Также работают несколько точек фаст-фуда. Для отдыха на газоне лежат кресла-мешки.

В фестивале в этом году принимают участие представители 33 муниципалитетов Подмосковья. Конкурсные показы стартуют на поле стадиона в 18:00. Церемония награждения запланирована в 20:20.