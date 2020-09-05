РИАМО - 5 сен. Ко Дню города столичный Музей Победы разместил на своем YouTube-канале виртуальные экскурсии «История Поклонной горы», «Храмы Поклонной горы» и «Памятники Поклонной горы», говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Свое название Поклонная гора получила от древней традиции: каждый, кто прибывал в город или уезжал из него, должен был на этом месте отдать поклон Москве. Также здесь с поклоном встречали важных лиц - послов и гостей столицы», - сказала экскурсовод Музея Победы Алена Волкова.

С помощью онлайн-экскурсий можно будет узнать об исторических событиях, связанных с Поклонной горой, а также о памятниках, установленных в парке, а также о том, что символизируют террасы аллеи «Дорога войны», и кому посвящены расположенные на ней бронзовые стелы.

Еще зрители услышат историю создания Музея Победы, а также узнают, когда и как на Поклонной горе появился Вечный огонь.